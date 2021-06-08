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Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»
Антон Шебика
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Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата Франции 2021 года. Уроженец Москвы, занимающий вторую строчку в рейтинге ATP, обойдёт серба Новака Джоковича, если выиграет «Ролан Гаррос». Сегодня, 8 июня, Даниил в четвертьфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Для завоевания звания первой ракетки мира россиянину хватит и выхода в финал, если при этом Джокович не доберётся до поединка за титул. Новак в четвертьфинале сразится с итальянцем Маттео Берреттини.

«Ролан Гаррос» завершится 13 июня. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

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