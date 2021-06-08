Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата Франции 2021 года. Уроженец Москвы, занимающий вторую строчку в рейтинге ATP, обойдёт серба Новака Джоковича, если выиграет «Ролан Гаррос». Сегодня, 8 июня, Даниил в четвертьфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Для завоевания звания первой ракетки мира россиянину хватит и выхода в финал, если при этом Джокович не доберётся до поединка за титул. Новак в четвертьфинале сразится с итальянцем Маттео Берреттини.

«Ролан Гаррос» завершится 13 июня. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.