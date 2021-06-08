Елена Веснина объяснила прорыв Аслана Карацева
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Российская теннисистка Елена Веснина объяснила прорыв соотечественника Аслана Карацева в нынешнем сезоне.
«Аслан — прекрасный пример игрока, который не сдаётся. Он продолжал упорно трудиться, верил и играл на турнирах поменьше. Его игра всегда была на месте. Просто потрясающе, что ему удалось совершить такой прорыв на Australian Open, дойти из квалификации до полуфинала.
Думаю, ему помогло пребывание в сборной России на победном ATP Cup. Это придало ему уверенности в себе. Когда ты находишься в команде, то должен верить в себя», — приводит слова Весниной официальный сайт ATP.
Вчера, 7 июня, Веснина и Карацев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в миксте победили представителей США Николь Меликар и Раджива Рама со счётом 6:7 (3:7), 6:2, [10:8].
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