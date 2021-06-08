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Елена Веснина: Карацев — очень тихий парень. Говорю ему: «Ты просто лучший»

Елена Веснина: Карацев — очень тихий парень. Говорю ему: «Ты просто лучший»
Антон Шебика
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Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от выступления в миксте с Асланом Карацевым на «Ролан Гаррос». Вчера, 7 июня, они в четвертьфинале победили представителей США Николь Меликар и Раджива Рама со счётом 6:7 (3:7), 6:2, [10:8].

«Я была удивлена, когда получила сообщение от него. Он написал мне в феврале. Я провела всего один матч в Дохе, и он написал: «Эй, а не хочешь ли сыграть со мной в миксте на «Ролан Гаррос»?». Я ответила: «Аслан, сейчас ведь февраль!»

Он очень тихий парень, не так много разговаривает. Он больше сосредоточен на себе — на своих мыслях и игре. Я стараюсь немного расслабить атмосферу. Говорю ему: «Ты лучше всех на корте. Просто играй в свой теннис. Плыви по течению, это твоя игра. Ты действуешь великолепно. Ты сейчас просто лучший». Стараюсь придать ему уверенности в себе.

У меня прекрасный партнёр. Мне нравится играть в паре с Асланом. Он всегда серьёзен, я же более расслаблена. Здорово, что мы проводим такие большие матчи. Это то, что нужно: большая арена, важные розыгрыши, супер тай-брейк. Такие игры нужны, чтобы расти и добиваться прогресса», — цитирует Веснину официальный сайт ATP.

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