Тамара Зиданшек победила Паулу Бадосу на «Ролан Гаррос» и впервые вышла в полуфинал ТБШ

Словенка Тамара Зиданшек стала первой теннисисткой, которая вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2021. В четвертьфинальной встрече она в трёх сетах переиграла Паулу Бадосу из Испании — 7:5, 4:6, 8:6.Для Зиданшек это первый выход в полуфинал на турнирах «Большого шлема».

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. За это время Зиданшек реализовала восемь брейк-пойнтов из тринадцати, совершив три двойные ошибки и сделав один эйс. Бадоса использовала семь брейк-пойнтов из четырнадцати, допустила девять двойных ошибок и дважды подала навылет.

В полуфинале Зиданшек сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан). Соревнования в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» завершатся 12 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек из Польши.