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Тамара Зиданшек победила Паулу Бадосу на «Ролан Гаррос» и впервые вышла в полуфинал ТБШ

Тамара Зиданшек победила Паулу Бадосу на «Ролан Гаррос» и впервые вышла в полуфинал ТБШ
Георгий Сосно
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Словенка Тамара Зиданшек стала первой теннисисткой, которая вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2021. В четвертьфинальной встрече она в трёх сетах переиграла Паулу Бадосу из Испании — 7:5, 4:6, 8:6.Для Зиданшек это первый выход в полуфинал на турнирах «Большого шлема».

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. За это время Зиданшек реализовала восемь брейк-пойнтов из тринадцати, совершив три двойные ошибки и сделав один эйс. Бадоса использовала семь брейк-пойнтов из четырнадцати, допустила девять двойных ошибок и дважды подала навылет.

В полуфинале Зиданшек сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан). Соревнования в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» завершатся 12 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек из Польши.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
08 июня 2021, вторник. 13:10 МСК
Тамара Зиданшек
85
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 8
5 		6 6
         
Паула Бадоса
35
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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