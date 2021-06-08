Тамара Зиданшек стала первой словенкой в истории, пробившейся в полуфинал ТБШ

23-летняя Тамара Зиданшек из Словении сегодня в упорном матче четвертьфинала «Ролан Гаррос» переиграла испанку Паулу Бадосу в трёх сетах — 7:5, 4:6, 8:6. Эта победа позволила Зиданшек пробиться в полуфинал турнира и стать первой словенкой в истории, которая дошла до этой стадии на турнирах «Большого шлема».

Напоминаем, что сегодня также состоится встреча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Еленой Рыбакиной из Казахстана. Победитель этой пары встретится с Зиданшек в полуфинале. В завтрашней игровой сессии Кори Гауфф из США сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, а Мария Саккари из Греции проведёт матч с действующей чемпионкой турнира — полячкой Игой Свёнтек. Финальный матч турнира запланирован на 12 июня.