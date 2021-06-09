Яркий реализованный матч-пойнт Циципаса в игре с Медведевым

25-летнийроссийский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в полуфинальный раунд Открытого чемпионата Франции — 2021. Исход четвертьфинальной встречи с греком Стефаносом Циципасом решил яркий матч-пойнт.



«Самый дикий матч-пойнт года?» — гласит сообщение пресс-службы турнира.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте Roland Garros.

Напомним, что греку хватило трёх сетов, чтобы обыграть россиянина. Итоговый счёт встречи – 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Циципаса.



Продолжительность четвертьфинала составила 2 часа 22 минуты. Медведев 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Циципаса — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.