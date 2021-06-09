Даниил Медведев: «Ролан Гаррос» предпочёл Amazon людям

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев после поражения Стефаносу Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» ответил на вопрос журналиста о том, повлияло ли на него отсутствие болельщиков на трибунах.

«Да, сто процентов это повлияло на меня. Без сомнения, это был матч дня, но «Ролан Гаррос» предпочёл Amazon людям. Вчера я начал смотреть третий сезон документального сериала Netflix Drive to Survive, и там есть эпизод под названием Cash Is King. Они были в Австралии и спросили Льюиса Хэмилтона, что он думает о гонках в условиях, в которых сейчас находится мир, на что он сказал: «Я не знаю, что мы здесь делаем». Тогда они спросили его: «Как ты думаешь, почему они заставляют тебя участвовать в гонках?» И он ответил: «Деньги решают всё». Здесь было то же самое», — приводит слова Медведева журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

В этом году Открытый чемпионат Франции впервые проводит вечерние сессии в рамках соглашения о трансляции с гигантом потокового вещания Amazon. Во Франции также действует комендантский час с девяти вечера в связи с COVID-19.