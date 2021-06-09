Андрей Чесноков объяснил поражение Даниила Медведева в матче со Стефаносом Циципасом

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 6:7, 5:7.
«Если взять общее состояние игроков, то, как они провели земляной сезон, то у Циципаса было больше опыта: каждый турнир он проходил несколько кругов, играл в финале Барселоны. Каждый матч даёт уверенность. Даня переболел коронавирусом, пропустил турнир в Монте-Карло, ему пришлось возвращаться. В мае Медведев проиграл Гарину, а здесь он его уже снёс, можно сказать, что Даня приобретает форму и уверенность с каждой игрой. В матче с Циципасом Медведеву просто не хватило опыта и готовности в матчах на земле.
Циципас провёл матч очень мощно: играл, отлично двигался, от него не было никаких «подарков» и ошибок. У Дани были моменты, когда казалось, что он обостряет эту игру, но всё равно ошибается. Надо тренировать себя психологически. Иногда игрок выходит и влёгкую выигрывает несколько матчей подряд, а когда встречается соперник, который упирается рогом, — он к этому абсолютно не готов. В решающих матчах психика тоже должна работать.
Если бы Медведев вступил сезон с самого начала, на «Ролан Гаррос» он сыграл бы гораздо увереннее. Если взять таблицу, то по тому, как Циципас играет, он должен находиться как минимум в четвёрке. Я бы хотел видеть полуфинал Медведева и Циципаса, но никак не четвертьфинал», — сказал Чесноков в беседе корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
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