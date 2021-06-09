Барбора Крейчикова победила Кори Гауфф на «Ролан Гаррос» и впервые вышла в полуфинал ТБШ

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. В четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» она в двух сетах оказалась сильнее американки Кори Гауфф (24) со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Встреча продлилась 1 час 53 минуты. За это время Крейчикова реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, сделала пять эйсов и совершила восемь двойных ошибок. Гауфф реализовала три из шести брейк-пойнтов, четыре раза подала навылет и семь раз допустила двойную ошибку.

За право выйти в финал Крейчикова сразится с победителем пары Ига Свёнтек (Польша, 8) — Мария Саккари (Греция, 17). Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции завершатся 12 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек.