Крейчикова — о Гауфф: она удивительная теннисистка
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова похвалила американку Кори Гауфф(24), которую она обыграла четвертьфинале «Ролан Гаррос» в двух сетах 7:6(8:6), 6:3.
«Она удивительная теннисистка. Ей всего 17, а она уже играет на таком уровне. Ей нужно продолжать в том же духе, и она добьётся своей цели», — сказала Крейчикова в интервью на корте.
Напомним, что победа в этом матче позволила Крейчиковой впервые в карьере выйти в полуфинал турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В полуфинале она встретится с победителем пары Ига Свёнтек (Польша, 8) — Мария Саккари (Греция, 17). Соревнования в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» завершатся 12 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек.
Новость по темеБарбора Крейчикова победила Кори Гауфф на «Ролан Гаррос» и впервые вышла в полуфинал ТБШ
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