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Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Григорий Петерсон
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 часа 46 минут. За матч Рафаэль исполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. Его соперник за время противостояния 3 раза подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 4.

В полуфинале Надаль сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).

Напомним, что Надаль одержал 20 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.

Шварцман — аргентинский профессиональный теннисист, победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
09 июня 2021, среда. 16:30 МСК
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6  
3 		6 4 0  
             
Диего Шварцман
10
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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