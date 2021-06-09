Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 часа 46 минут. За матч Рафаэль исполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. Его соперник за время противостояния 3 раза подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 4.

В полуфинале Надаль сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).

Напомним, что Надаль одержал 20 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.



Шварцман — аргентинский профессиональный теннисист, победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде.