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Саккари: не буду сильно радоваться из-за выхода в полуфинал

Саккари: не буду сильно радоваться из-за выхода в полуфинал
Григорий Петерсон
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Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над Игой Свёнтек в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«Не хочу слишком радоваться, ведь уже завтра мне надо играть в полуфинале. Прекрасно понимаю, что выход в эту стадию — серьёзное достижение, но сейчас я не должна потерять концентрацию. Родные постоянно говорили мне, что я добьюсь многого, а я им не верила. Постоянно торопила события. Каждый день спрашивала у себя: «Когда уже?» Но сейчас понимаю, что они были правы. Всегда нужно оставаться терпеливой", — приводит слова Саккари WTA Tennis.

Напомним, что Мария Саккари обыграла Игу Свёнтек со счётом 6:4, 6:4. В полуфинале она встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Игра состоится 10 июня.

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