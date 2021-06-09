Саккари: не буду сильно радоваться из-за выхода в полуфинал

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над Игой Свёнтек в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«Не хочу слишком радоваться, ведь уже завтра мне надо играть в полуфинале. Прекрасно понимаю, что выход в эту стадию — серьёзное достижение, но сейчас я не должна потерять концентрацию. Родные постоянно говорили мне, что я добьюсь многого, а я им не верила. Постоянно торопила события. Каждый день спрашивала у себя: «Когда уже?» Но сейчас понимаю, что они были правы. Всегда нужно оставаться терпеливой", — приводит слова Саккари WTA Tennis.

Напомним, что Мария Саккари обыграла Игу Свёнтек со счётом 6:4, 6:4. В полуфинале она встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Игра состоится 10 июня.