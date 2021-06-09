Саккари: не буду сильно радоваться из-за выхода в полуфинал
Поделиться
Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над Игой Свёнтек в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос».
«Не хочу слишком радоваться, ведь уже завтра мне надо играть в полуфинале. Прекрасно понимаю, что выход в эту стадию — серьёзное достижение, но сейчас я не должна потерять концентрацию. Родные постоянно говорили мне, что я добьюсь многого, а я им не верила. Постоянно торопила события. Каждый день спрашивала у себя: «Когда уже?» Но сейчас понимаю, что они были правы. Всегда нужно оставаться терпеливой", — приводит слова Саккари WTA Tennis.
Напомним, что Мария Саккари обыграла Игу Свёнтек со счётом 6:4, 6:4. В полуфинале она встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Игра состоится 10 июня.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 9 июня 2021
-
21:31
-
20:41
-
19:33
-
19:04
-
18:35
-
17:29
-
16:49
-
16:16
-
16:04
-
15:21
-
15:02
-
14:18
-
14:04
-
13:38
-
12:59
-
12:47
-
12:42
-
11:52
-
11:36
-
11:22
-
11:02
-
10:32
-
10:11
-
10:09
-
09:41
-
09:41
-
09:14
-
08:57
-
08:43
-
02:09
-
01:22
-
00:55
-
00:32
- 8 июня 2021
-
23:54
-
23:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам