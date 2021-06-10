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Новак Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Рафаэлем Надалем

Новак Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Рафаэлем Надалем
Лидия Шейко
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В четвертьфинале он обыграл представителя Италии Маттео Берреттини.

Для победы Джоковичу потребовалось четыре сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 в пользу серба. Продолжительность противостояния составила 3 часа 32 минуты.

Джокович выполнил 10 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник Берреттини 11 раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Джокович поспорит с представителем Испании Рафаэлем Надалем, обыгравшим аргентинца Диего Шварцмана в четырёх сетах 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
09 июня 2021, среда. 21:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 5 7  
3 		2 7 7 5  
             
Маттео Берреттини
9
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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