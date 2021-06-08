Новак Джокович высказался о снятии Роджера Федерера с «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как отреагировал на новость о снятии швейцарца Роджера Федерера с текущего розыгрыша «Ролан Гаррос».
«Для меня это было удивительно, но только он знает, насколько готов физически. Конечно, жаль сам турнир, ведь это Федерер, в конце концов все хотели посмотреть ещё хотя бы один матч с его участием. Но он имеет полное право на такое решение, если у него есть проблемы со здоровьем», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
Ранее 39-летний Федерер пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга он в тяжёлой битве одолел немца Доминика Кёпфера. Для этого ему понадобилось 3 часа 39 минут. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5 в пользу титулованного швейцарца. На следующий день после матча Федерер сообщил о снятии с турнира.
- 8 июня 2021
-
20:22
-
20:02
-
19:53
-
19:33
-
19:25
-
19:16
-
18:59
-
18:47
-
18:37
-
17:43
-
17:34
-
17:00
-
16:56
-
16:14
-
16:14
-
15:38
-
15:07
-
14:55
-
14:54
-
13:30
-
13:17
-
13:09
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:29
-
10:51
-
10:33
-
10:09
-
10:00
-
09:34
-
09:12
-
00:54
-
00:39
-
00:23