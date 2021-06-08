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Новак Джокович высказался о снятии Роджера Федерера с «Ролан Гаррос»

Новак Джокович высказался о снятии Роджера Федерера с «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как отреагировал на новость о снятии швейцарца Роджера Федерера с текущего розыгрыша «Ролан Гаррос».

«Для меня это было удивительно, но только он знает, насколько готов физически. Конечно, жаль сам турнир, ведь это Федерер, в конце концов все хотели посмотреть ещё хотя бы один матч с его участием. Но он имеет полное право на такое решение, если у него есть проблемы со здоровьем», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Ранее 39-летний Федерер пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга он в тяжёлой битве одолел немца Доминика Кёпфера. Для этого ему понадобилось 3 часа 39 минут. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5 в пользу титулованного швейцарца. На следующий день после матча Федерер сообщил о снятии с турнира.

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