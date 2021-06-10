Мария Саккари поделилась ожиданиями от полуфинала «РГ» с Барборой Крейчиковой

Греческая теннисистка Мария Саккари перед полуфинальным матчем «Ролан Гаррос» с Барборой Крейчиковой из Чехии вспомнила их последнюю встречу, которая состоялась в марте на турнире в Дубае. Тогда Крейчикова оказалась сильнее. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу чешки.

«Просто скажу правду: я не очень хорошо играла в Дубае. Это была одна из её лучших недель. Надо отдать ей должное. На той неделе она играла очень, очень хорошо. Но это другие условия, быстрый корт, быстрые мячи. Я совершила много невынужденных ошибок.



Думаю, конечно же, это будет очень сложно, но я уверена, что мои тренеры дадут мне правильный план на игру. До сих пор я действительно хорошо выполняла всё, что они говорили. Я доверяю себе, и я доверяю их плану игры. Я думаю, всё будет хорошо», — приводит слова Саккари Tennis Majors.