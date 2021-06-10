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Джокович рассказал о начале комендантского часа во время 1/4 финала «РГ»

Джокович рассказал о начале комендантского часа во время 1/4 финала «РГ»
Лидия Шейко
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал, что в среду в вечернем четвертьфинале «Ролан Гаррос» с итальянцем Маттео Берреттини в середине четвертого сета зрителям пришлось покинуть трибуны из-за комендантского часа. Теннисисты на это время тоже ушли с корта, а по возвращении провели трёхминутную разминку.

«Честно говоря, атмосфера была похожа на Кубок Дэвиса. В создании такой атмосферы участвовало много фанатов, каждый аплодировал, кричал. Там просто электрическая атмосфера. Да, я счастлив, что у меня был такой опыт игры перед публикой на ночной сессии.

На самом деле я не возражал покинуть корт, потому что чувствовал, что мне нужно немного отдохнуть и перезагрузиться. Да, к сожалению, для турнира, для зрителей, введён комендантский час. Но мы знали это ещё до матча. Судья подошёл к нам и сказал: «Если матч дойдёт до времени комендантского часа, ближе к 23:00, нам придётся освободить стадион». Так и случилось», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

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