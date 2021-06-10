Ига Свёнтек: не знаю, помню ли я, как играть на траве

Польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от травяного сезона.

«Олимпиада — моя следующая цель, потому что я не знаю, как буду играть на траве. Даже не знаю, помню ли я, как играть на травяном покрытии, так что посмотрим, как это будет. Я не возлагаю на себя никаких ожиданий, я на себя не давлю, потому что на самом деле просто хочу научиться играть на ней. Вероятно, я буду говорить это ещё несколько лет.

Когда я играла в 2018 году, была так зла, что не выиграла юниорский Открытый чемпионат Франции, что выместила это на Уимблдоне. Думаю, физически я была лучше соперников, чем любой юниор. Моя мотивация выиграть любой турнир «Большого шлема», мой гнев на Открытом чемпионате Франции — это действительно многое мне дало. Кроме того, условия были особенными, потому что было действительно жарко. Мяч подпрыгивал как на грунте.

Тем не менее в 2019 году у меня не было хорошего результата ни на одном из турниров на траве. В принципе, именно поэтому чувствую, что я там нестабильна. Думаю, мне пойдёт на пользу не иметь никаких ожиданий и просто играть», — приводит слова Свёнтек WTA.