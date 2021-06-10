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Оксана Селехметьева победила в 1/4 финала юниорского «РГ»

Оксана Селехметьева победила в 1/4 финала юниорского «РГ»
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции (Париж, Франция). В четвертьфинальном матче она оказалась сильнее представительницы Германии Мары Гут.

Для победы Селехметьевой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

За выход в финал соревнования Оксана Селехметьева поспорит с победительницей встречи между двумя соотечественницами — россиянками Эрикой Андреевой и Полиной Кудерметовой, младшей сестрой Вероники Кудерметовой.

18-летняя Селехметьева посеяна в столице Франции под номером 9.

Оксана Селехметьева — участница юношеской Олимпиады-2018 (дошла до четвертьфинала), победительница юниорского US Open – 2019 в парном разряде с Камиллой Бартоне из Латвии, финалистка юниорского Уимблдона-2019 в парном разряде также с Камиллой Бартоне.

Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
10 июня 2021, четверг. 12:05 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Мара Гут
Германия
Мара Гут
М. Гут
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