Оксана Селехметьева победила в 1/4 финала юниорского «РГ»

Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции (Париж, Франция). В четвертьфинальном матче она оказалась сильнее представительницы Германии Мары Гут.
Для победы Селехметьевой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.
За выход в финал соревнования Оксана Селехметьева поспорит с победительницей встречи между двумя соотечественницами — россиянками Эрикой Андреевой и Полиной Кудерметовой, младшей сестрой Вероники Кудерметовой.
18-летняя Селехметьева посеяна в столице Франции под номером 9.
Оксана Селехметьева — участница юношеской Олимпиады-2018 (дошла до четвертьфинала), победительница юниорского US Open – 2019 в парном разряде с Камиллой Бартоне из Латвии, финалистка юниорского Уимблдона-2019 в парном разряде также с Камиллой Бартоне.
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