Минимум одна российская теннисистка сыграет в финале юниорского «Ролан Гаррос»

Россия гарантировано будет представлена в финале юниорского Открытого чемпионата Франции. Это стало известно после того, как россиянка Оксана Селехметьева в четвертьфинале обыграла представительницу Германии Мару Гут в двух сетах со счётом 6:3, 6:1.

За выход в финал Селехметьева поспорит с победительницей матча Эрика Андреева (Россия) — Полина Кудерметова (Россия).

В полуфинал также вышла россиянка Диана Шнайдер. Её следующей соперницей будет либо Виктория Хименес-Касинцева из Андорры, либо чешка Линда Носкова.

«Ролан Гаррос» завершится 13 июня. В 2020 году до финала юнирского Открытого чемпионата Франции дошла россиянка Алина Чараева. В решающем матче она уступила француженке Эльзе Жакемо со счётом в трех сетах 6:4, 4:6, 2:6.