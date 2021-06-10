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Борис Беккер: Надаль не может управлять Парижем вечно

Борис Беккер: Надаль не может управлять Парижем вечно
Антон Шебика
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился ожиданиями от полуфиналов Открытого чемпионата Франции. Действующий чемпион испанец Рафаэль Надаль сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, а грек Стефанос Циципас встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

«Я не ясновидящий, но главным фаворитом остаётся Надаль. Это действительно осталось неизменным. Но рано или поздно придут другие. Надаль не может управлять Парижем вечно. Думаю, Джокович тоже может выиграть этот турнир. Что касается Циципаса и Зверева, то у них равные шансы», — приводит слова Беккера Tennis Head.

Мужские полуфиналы состоятся завтра, 11 июня. «Ролан Гаррос» завершится 13 июня.

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