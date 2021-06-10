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Андреева, обыграв Кудерметову, вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»

Андреева, обыграв Кудерметову, вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции (Париж, Франция). В четвертьфинальном матче она обыграла свою соотечественницу Полину Кудерметову, младшую сестру Вероники Кудерметовой.

Для победы Андреевой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу Эрики. Продолжительность противостояния составила два часа.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Кудерметова поспорит с другой соотечественницей Оксаной Селехметьевой, в четвертьфинале оказавшейся сильнее представительницы Германии Мары Гут в двух сетах (6:3, 6:1 в пользу россиянки).

16-летняя Эрика Андреева в Российском теннисном туре выступает за город Жуковский и участвует в соревнованиях категории до 19 лет.

Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
10 июня 2021, четверг. 13:40 МСК
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 1
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
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