Андреева, обыграв Кудерметову, вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции (Париж, Франция). В четвертьфинальном матче она обыграла свою соотечественницу Полину Кудерметову, младшую сестру Вероники Кудерметовой.



Для победы Андреевой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу Эрики. Продолжительность противостояния составила два часа.



За выход в финал «Ролан Гаррос» Кудерметова поспорит с другой соотечественницей Оксаной Селехметьевой, в четвертьфинале оказавшейся сильнее представительницы Германии Мары Гут в двух сетах (6:3, 6:1 в пользу россиянки).

16-летняя Эрика Андреева в Российском теннисном туре выступает за город Жуковский и участвует в соревнованиях категории до 19 лет.