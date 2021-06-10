Андреева, обыграв Кудерметову, вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции (Париж, Франция). В четвертьфинальном матче она обыграла свою соотечественницу Полину Кудерметову, младшую сестру Вероники Кудерметовой.
Для победы Андреевой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу Эрики. Продолжительность противостояния составила два часа.
За выход в финал «Ролан Гаррос» Кудерметова поспорит с другой соотечественницей Оксаной Селехметьевой, в четвертьфинале оказавшейся сильнее представительницы Германии Мары Гут в двух сетах (6:3, 6:1 в пользу россиянки).
16-летняя Эрика Андреева в Российском теннисном туре выступает за город Жуковский и участвует в соревнованиях категории до 19 лет.
Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
10 июня 2021, четверг. 13:40 МСК
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|1
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
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