Павлюченкова – первая после Шараповой россиянка, пробившаяся в финал ТБШ

29-летняя теннисистка Анастасия Павлюченкова стала первой россиянкой за последние 6 лет, которой удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема». В полуфинальном матче текущего «Ролан Гаррос» Павлюченкова в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3. По ходу турнира 31-я сеяная Павлюченкова победила Кристину Макхэйл (США), Айлу Томлянович (Австралия), Арину Соболенко и Викторию Азаренко (обе — Беларусь), а также Елену Рыбакину (Казахстан).

Ранее подобного результата добивалась Мария Шарапова на Australian Open в 2015 году. Тогда Мария потерпела поражение от американки Серены Уильямс в двух сетах со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

За титул чемпионки «Ролан Гаррос» Павлюченкова поборется с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).