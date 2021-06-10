Впервые с 2014 года в финале «Ролан Гаррос» сыграет россиянка

29-летняя теннисистка Анастасия Павлюченкова стала первой россиянкой, которой удалось пробиться в финал Открытого чемпионата Франции за последние 6 лет. В полуфинальном матче текущего «Ролан Гаррос» Павлюченкова в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.

Ранее подобного результата добивалась Мария Шарапова в 2014 году. Отметим, что Марии тогда удалось завоевать титул. В финале «Ролан Гаррос-2014» ей противостояла румынка Симона Халеп, которую Шарапова обыграла со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Павлюченкова же за титул чемпионки «Ролан Гаррос» поборется с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).

Отметим, что по ходу турнира 31-я сеяная Павлюченкова обыграла Кристину Макхэйл (США), Айлу Томлянович (Австралия), Арину Соболенко и Викторию Азаренко (обе — Беларусь), Елену Рыбакину (Казахстан).