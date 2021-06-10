«Маленькая мечта, которая сбылась». Павлюченкова – о выходе в финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после первого в карьере выхода в финал «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче турнира россиянка в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.
«У меня был план, я знала, что форхенд соперницы очень опасен, и старалась его избегать. Сложно играть постоянно под бэкхенд, но я довольна тем, как выполняла свою тактику по ходу матча. В таких играх важен каждый мяч, я старалась в каждом розыгрыше быть сконцентрированной. Я стала действовать агрессивнее и бить мощнее, что, как мне кажется, стало важным моментом. Когда ты в финале – это маленькая мечта, которая сбылась. Я дошла до этого матча и теперь должна выдать всё, что есть. Ситуация одинакова для всех, все устали, но я думаю, что справлюсь с этим», — приводит слова Павлюченковой ТАСС.
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