Анастасия Павлюченкова стала седьмой россиянкой в истории, пробившейся в финал ТБШ

29-летняя теннисистка Анастасия Павлюченкова стала седьмой россиянкой в истории, которой удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема». В полуфинальном матче текущего «Ролан Гаррос» Павлюченкова в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.
Ранее подобного результата добивались следующие российские теннисистки.
Мария Шарапова (10 финалов на ТБШ, в которых одерживала 5 побед)
Светлана Кузнецова (4 финала на ТБШ, в двух из которых брала титул)
Динара Сафина (3 финала на ТБШ)
Вера Звонарёва (2 финала на ТБШ)
Елена Дементьева (2 финала на ТБШ)
Анастасия Мыскина (1 финал на ТБШ, в котором взяла титул).
В своём первом финале на ТБШ Павлюченкова сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).
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