Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова стала седьмой россиянкой в истории, пробившейся в финал ТБШ

Анастасия Павлюченкова стала седьмой россиянкой в истории, пробившейся в финал ТБШ
Яна Метлёва
Комментарии

29-летняя теннисистка Анастасия Павлюченкова стала седьмой россиянкой в истории, которой удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема». В полуфинальном матче текущего «Ролан Гаррос» Павлюченкова в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.

Ранее подобного результата добивались следующие российские теннисистки.

Мария Шарапова (10 финалов на ТБШ, в которых одерживала 5 побед)
Светлана Кузнецова (4 финала на ТБШ, в двух из которых брала титул)
Динара Сафина (3 финала на ТБШ)
Вера Звонарёва (2 финала на ТБШ)
Елена Дементьева (2 финала на ТБШ)
Анастасия Мыскина (1 финал на ТБШ, в котором взяла титул).

В своём первом финале на ТБШ Павлюченкова сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).

Новость по теме
Мария Шарапова отреагировала на победу Анастасии Павлюченковой в полуфинале «РГ»
Наша Настя уже в финале «Ролан Гаррос»! Покорится ли Париж Павлюченковой? Наша Настя уже в финале «Ролан Гаррос»! Покорится ли Париж Павлюченковой?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021