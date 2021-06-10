Анастасия Павлюченкова стала седьмой россиянкой в истории, пробившейся в финал ТБШ

29-летняя теннисистка Анастасия Павлюченкова стала седьмой россиянкой в истории, которой удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема». В полуфинальном матче текущего «Ролан Гаррос» Павлюченкова в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.

Ранее подобного результата добивались следующие российские теннисистки.

Мария Шарапова (10 финалов на ТБШ, в которых одерживала 5 побед)

Светлана Кузнецова (4 финала на ТБШ, в двух из которых брала титул)

Динара Сафина (3 финала на ТБШ)

Вера Звонарёва (2 финала на ТБШ)

Елена Дементьева (2 финала на ТБШ)

Анастасия Мыскина (1 финал на ТБШ, в котором взяла титул).

В своём первом финале на ТБШ Павлюченкова сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).