Селиваненко рассказал, за счёт чего у Павлюченковой будет преимущество в финале «РГ»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о выходе Анастасии Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче россиянка в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.
«Для Насти это пока наивысшее достижение в её карьере. Финал — это уже сам по себе успех. Конечно, чем ближе ты к победе, тем волнительнее становится. Осталось сыграть ещё один матч на такой же волне. В полуфинале были четыре теннисистки, для которых это стало лучшим достижением в карьере: никто из них не расценивался как фаворит турнира. В финале победит тот, кто лучше совладает со своими нервами. Можно сказать, что из трёх оставшихся спортсменок Настя является самой опытной.
Финал «Большого Шлема» — это отдельная категория матчей, у кого-то такое бывает вообще один раз в карьере. Всё будет зависеть от настроя теннисисток и их волнения. Победит тот, кто будет совершать меньше ошибок и сможет лучше справиться с нервным напряжением. На стороне Павлюченковой больше опыта, но очень сложно делать какие-то прогнозы. Мы можем только болеть и искренне верить в победу», сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 10 июня 2021
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