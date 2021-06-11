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Анастасия Павлюченкова: перед финалом «РГ» много работаем с физио, есть микротравмы

Анастасия Павлюченкова: перед финалом «РГ» много работаем с физио, есть микротравмы
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями от финала «Ролан Гаррос», в котором она поспорит за титул с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

«Мне кажется, Крейчикова более разнообразная. Она очень хорошо с лёту играет, так как выступает в парах. У Марии (Саккари, которую Крейчикова обыграла в полуфинале 7:5, 4:6, 9:7. — Прим. „Чемпионата“), может, попроще теннис. В выходной перед финалом буду, конечно, тренироваться, как обычно! На самом деле, много работаем с физио, потому что есть микротравмы небольшие. Физио, восстановление и, конечно, тренировка – готовиться», — приводит слова Павлюченковой Eurosport.

Анастасия Павлюченкова стала первой россиянкой с 2015 года, вышедшей в финал турниров «Большого шлема». Последний раз из российских теннисисток в финале играла Мария Шарапова.

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