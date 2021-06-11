Елена Веснина — о миксте с Асланом Карацевым: ждите нас в Токио!

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина поделилась эмоциями после поражения в финале «Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде, где она выступала вместе с соотечественником Асланом Карацевым.

«Мне кажется, что у нас просто не сложился второй сет, мы как-то потеряли нить игры, когда мы вели и инициатива была полностью у нас в руках. В миксте, в финалах «Больших шлемов», так и происходит. Один мяч здесь, один мяч там, и уже матч перевернулся.

Ждать ли нашу пару в Токио? Ждите! Мы так же, как с Макаровой на «Ролан Гаррос» в 2016 году, проиграли, не раскрыли всех своих козырей», — приводит слова Весниной Eurosport.

В финале турнира россияне оказались слабее представительницы США Дезире Кравчик и её партнёра Джо Солсбери из Великобритании. Для победы Кравчик и Солсбери потребовалось три сета. Счёт матча — 2:6, 6:4, [10:5] в пользу Кравчик и Солсбери.