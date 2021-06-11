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Эрика Андреева сыграет в финале юниорского «РГ» с Линдой Носковой

Эрика Андреева сыграет в финале юниорского «РГ» с Линдой Носковой
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал юниорского Открытого чемпионата Франции (Париж, Франция). В полуфинальном матче она оказалась сильнее своей соотечественницы Оксаны Селехметьевой.

Для победы Андреевой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:0) в пользу Эрики. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

За победу в соревновании Эрика Андреева поспорит с представительницей Чехии Линдой Носковой, обыгравшей россиянку Диану Шнайдер.

16-летняя Эрика Андреева в Российском теннисном туре выступает за город Жуковский и участвует в соревнованиях категории до 19 лет.

18-летняя Селехметьева посеяна в столице Франции под номером 9. Оксана — участница юношеской Олимпиады-2018 (дошла до четвертьфинала), победительница юниорского US Open – 2019 в парном разряде с Камиллой Бартоне из Латвии, финалистка юниорского Уимблдона-2019 в парном разряде также с Камиллой Бартоне.

Ролан Гаррос — девушки. 1/2 финала
11 июня 2021, пятница. 14:35 МСК
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 7
6 		5 6 0
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
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