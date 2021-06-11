Роджер Федерер: на траве я чувствую себя лучше
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё состояние перед стартом травяного сезона.
«Турнир в Галле всегда играл важную роль в моей карьере. Там я понял, каким образом можно добиться успеха на Уимблдоне. На траве я сразу начинаю чувствовать себя лучше, это происходит само собой. Мне даже не требуется много времени на адаптацию. Я доволен своим выступлением на „Ролан Гаррос“ и последующим восстановлением организма. Хороший результат. Возможно, победа в Галле подарит мне уверенность на остаток сезона», — цитирует Федерера в своём «Твиттере» Михал Самульски.
Федерер — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде.
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