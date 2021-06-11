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Циципас впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема»

Циципас впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема»
Елена Чистова
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22-летний греческий теннисист Стефанос Циципас впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале «Ролан Гаррос» Циципас обыграл шестую ракетку мира Александра Зверева из Германии со счётом в пяти сетах 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.

Стефанос в четвёртый раз играл в полуфинале турнира «Большого шлёма», но впервые сумел дойти до решающего матча. Отметим, что на «Ролан Гаррос» это был второй для Циципаса полуфинал подряд. Также он дважды добирался до этой стадии на Australian Open.

Благодаря выходу в финал «Ролан Гаррос» Циципас впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира в обновленном рейтинге АТР.

В финале греческий теннисист встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

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