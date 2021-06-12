Миша Зверев — о матче Надаля с Джоковичем: это было похоже на компьютерную игру

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев поделился впечатлениями от полуфинального матча на текущем «Ролан Гаррос», где за выход в решающую стадию боролись испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Победу в четырёх сетах одержал Джокович со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.
«Это было невероятно, даже трудно описать словами. Мы ведь уже не в первый раз видели их противостояния, но каждый раз они умудряются повысить планку. Вы думаете, что это уже невозможно, но они всё равно повышают качество игры на космический уровень.
В третьем сете были взлёты и падения, временами это было похоже на компьютерную игру: независимо от того, где первый наносил удар, второй парень уже был на приёме, что делало невозможным определение лучшего. Они практически не делали невынужденных ошибок. То, как они играли, — просто невозможно.
Каждый из них стремился бить жёстко, и они делали это, так что нельзя сказать, кто из них и что сделал не так. Это просто был невероятный теннис. А Новак был слишком хорош к концу», — приводит слова Зверева Tennis Head.
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