На «Ролан Гаррос» теннисистки шестой год кряду выигрывают первый титул «Большого шлема»
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25-летняя чешка Барбора Крейчикова стала шестой подряд теннисисткой, выигравшей на «Ролан Гаррос» первый титул «Большого шлема» в одиночном разряде в карьере.
Традицию заложила в 2016 году испанка Гарбинье Мугуруса. В 2017-м титул выиграла представительница Латвии Елена Остапенко. В 2018 году победу на «Ролан Гаррос» одержала румынка Симона Халеп, в 2019-м – первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии. Осенью 2020 года перенесённый из-за пандемии коронавируса «Ролан Гаррос» выиграла полька Ига Свёнтек.
Крейчикова ранее дважды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде. На «Ролан Гаррос» она побеждала в 2018 году в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой. В одиночном разряде Барбора ранее в финал не выходила.
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