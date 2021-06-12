На «Ролан Гаррос» теннисистки шестой год кряду выигрывают первый титул «Большого шлема»

25-летняя чешка Барбора Крейчикова стала шестой подряд теннисисткой, выигравшей на «Ролан Гаррос» первый титул «Большого шлема» в одиночном разряде в карьере.

Традицию заложила в 2016 году испанка Гарбинье Мугуруса. В 2017-м титул выиграла представительница Латвии Елена Остапенко. В 2018 году победу на «Ролан Гаррос» одержала румынка Симона Халеп, в 2019-м – первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии. Осенью 2020 года перенесённый из-за пандемии коронавируса «Ролан Гаррос» выиграла полька Ига Свёнтек.

Крейчикова ранее дважды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде. На «Ролан Гаррос» она побеждала в 2018 году в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой. В одиночном разряде Барбора ранее в финал не выходила.