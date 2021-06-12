Чжан Шуай обыграла Лорен Дэвис в полуфинале турнира в Ноттингеме

Теннисистка из Китая Чжан Шуай вышла в финал турнира категории WTA 250, который проходит на травяных кортах в Ноттингеме (Великобритания). В полуфинальном матче четвёртая сеяная Чжан Шуай нанесла поражение 14-й ракетке турнира американке Лорен Дэвис со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась полтора часа.

Чжан Шуай пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. Дэвис не подала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За титул турнира категории WTA 250 в Ноттингеме Чжан Шуай сыграет с первой сеяной – представительницей Великобритании Йоханной Контой.

Призовой фонд турнира составляет $ 235 238. Победительница получит 280 очков и $ 29 200, финалистка – 180 очков и $ 19 018.