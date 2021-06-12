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Чжан Шуай обыграла Лорен Дэвис в полуфинале турнира в Ноттингеме

Чжан Шуай обыграла Лорен Дэвис в полуфинале турнира в Ноттингеме
Елена Чистова
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Теннисистка из Китая Чжан Шуай вышла в финал турнира категории WTA 250, который проходит на травяных кортах в Ноттингеме (Великобритания). В полуфинальном матче четвёртая сеяная Чжан Шуай нанесла поражение 14-й ракетке турнира американке Лорен Дэвис со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась полтора часа.

Чжан Шуай пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. Дэвис не подала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За титул турнира категории WTA 250 в Ноттингеме Чжан Шуай сыграет с первой сеяной – представительницей Великобритании Йоханной Контой.

Призовой фонд турнира составляет $ 235 238. Победительница получит 280 очков и $ 29 200, финалистка – 180 очков и $ 19 018.

Ноттингем. 1/2 финала
12 июня 2021, суббота. 17:15 МСК
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Лорен Дэвис
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
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