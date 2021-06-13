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Барбора Крейчикова первой за 21 год взяла оба титула на «Ролан Гаррос»

Барбора Крейчикова первой за 21 год взяла оба титула на «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Чешка Барбора Крейчикова стала первой теннисисткой, которой впервые за 21 год удалось выиграть соревнования Открытого чемпионата Франции и в одиночном, и в парном разряде. В последний раз подобного результата добивалась француженка Мари Пирс в 2000 году.

Ранее Крейчикова стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, в решающем матче обыграв россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:1, 2:6, 6:4. Сегодня, 13 июня, Барбора в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой обыграли польку Игу Свёнтек и американку Бетани Маттек-Сэндс в финале «Ролан Гаррос» в парном разряде со счётом 6:4, 6:2. Отметим, что для Крейчиковой и Синяковой это второй совместный титул на «Ролан Гаррос» и третий —на турнире «Большого шлема».

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