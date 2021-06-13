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Крейчикова первой после Серены Уильямс взяла оба титула на турнире «Большого шлема»

Крейчикова первой после Серены Уильямс взяла оба титула на турнире «Большого шлема»
Яна Метлёва
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова первой после американки Серены Уильямс взяла титул и в одиночном, и в парном разряде на турнире «Большого шлема». Серена добивалась подобного результата почти 5 лет назад, на Уимблдоне-2016.

Ранее Крейчикова стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, в решающем матче обыграв россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:1, 2:6, 6:4. Сегодня, 13 июня, Барбора в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой обыграли польку Игу Свёнтек и американку Бетани Маттек-Сэндс в финале «Ролан Гаррос» в парном разряде со счётом 6:4, 6:2.

Уильямс же в финале Уимблдона в одиночном разряде обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 7:5, 6:3. А титул в парном разряде взяла вместе с сестрой Винус Уильямс.

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