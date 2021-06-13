Директор «Ролан Гаррос»: даже агент Осаки не знал о её чувствах

Директор «Ролан Гаррос», бывший французский теннисист Ги Форже прокомментировал ситуацию с японкой Наоми Осакой, которая во время турнира приняла решение досрочно завершить выступление, объяснив это психологическими проблемами.
«Когда мы поняли проблему, то попытались связаться с ней, поговорить с её агентом, но не смогли. Её агент сам не знал, как реагировать. Мы хотели защитить Наоми, поставив её в известность. Штраф в 15 тысяч евро не был максимальным. Мы просто хотели дать ей понять, что не хотим сразу переходить к максимальной сумме, что не хотим сразу исключать её.
Кем бы ни был игрок, если он не приходит и не говорит о своих чувствах, независимо от того, выиграл он или проиграл, это может быть воспринято как отсутствие уважения. Санкция, штраф — это сигнал всем теннисистам: вы должны предстать перед СМИ. Все турниры «Большого шлема» объединились, потому что посчитали это важным.
Она сказала, что чувствует себя лучше и сожалеет о случившемся. Мы тоже сожалеем об этом. С нетерпением ждём её выступления на Уимблдоне и надеемся увидеть её в отличной форме на корте», — цитирует Форже Tennis Majors.
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