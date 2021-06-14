Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — о финале «РГ»: до третьего сета мой внутренний голос говорил, что всё пропало

Джокович — о финале «РГ»: до третьего сета мой внутренний голос говорил, что всё пропало
Георгий Сосно
Комментарии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы в финальной встрече «Ролан Гаррос» над Стефаносом Циципасом из Греции ответил на вопросы журналистов.

«Я очень горд собой. Сценарий последних 48 часов сложился так, что это стало одним из трёх важнейших достижений в моей карьере. Сначала я переиграл Рафу на его любимом покрытии за 4,5 часа, поэтому на следующий день я даже не тренировался. Сегодня я перевернул ход игры в финальной встрече с Циципасом, для которого это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. Во втором сете я просел и физически, и ментально. Он полностью вёл игру. Но мне удалось перенастроить себя после перерыва.

У меня в голове всегда идёт внутренний диалог. Один голос говорил мне, что всё пропало и матч уже не выиграть. Чуть позже мне пришлось активировать второй голос. Я стал говорить себе, что всё могу, что всё в моих руках. Я стал повторять это с убеждением, а когда начался третий сет, моя игра это подтвердила, и я почувствовал воодушевление, после чего уже не сомневался», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Чемпионский камбэк! Джокович спасся с 0:2 по сетам и во 2-й раз выиграл «Ролан Гаррос» Чемпионский камбэк! Джокович спасся с 0:2 по сетам и во 2-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021