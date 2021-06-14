Анаcтасия Павлюченкова стала 19-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 14 июня российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, проигравшая в финале «Ролан Гаррос» чешке Барборе Крейчиковой, поднялась на 19-ю строчку. Победительница грунтового турнира «Большого шлема» стала 15-й ракеткой мира. В первой десятке изменений не произошло.



Рейтинг WTA. 14 июня

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8245.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7401.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330.

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.

5 (5). Софья Кенин (США) — 5865.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4931.

9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4435.

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4285.

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15 (33). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3733...

19 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3300...

32 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 2100...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1940.

35 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1860...

39 (40). Светлана Кузнецова (Россия) — 1692...

82 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 1001...

86 (88). Варвара Грачёва (Россия) — 966...

88 (77). Анна Блинкова (Россия) — 940...

97 (96). Вера Звонарёва (Россия) — 847...

100 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.