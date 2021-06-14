Тренер Серены Уильямс обратился к Стефаносу Циципасу после поражения в финале «РГ»
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Патрик Муратоглу, личный тренер Серены Уильямс, поддержал грека Стефаноса Циципаса после поражения в финале «Ролан Гаррос». 22-летний грек уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в пяти сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6. Отметим, что Циципас на постоянное основе тренируется в теннисной академии Муратоглу (Франция).
«Теннис груб и жесток. Мы должны это принять. Самое важное – постоянно учиться и расти над собой. Что бы не случилось, выиграешь ли ты – а ты выигрывал много за последние несколько месяцев, или проиграешь – как случилось в этот раз, ты всегда найдёшь способ извлечь из этого урок и стать лучше. Мы все очень гордимся тобой, Стеф!» — написал Муратоглу в своём «инстаграме».
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