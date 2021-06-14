«Милан» поздравил Новака Джоковича с завоеванием титула на «Ролан Гаррос»

Футбольный клуб «Милан» в «Твиттере» поздравил первую ракетку мира серба Новака Джоковича с победой в финале Открытого чемпионата Франции. В поединке за титул 34-летний Джокович одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Для серба это второй в карьере титул чемпиона «Ролан Гаррос». Отметим, что Джокович является болельщиком «Милана».

«Поздравляем с твоим триумфом», — написали в «твиттере» клуба.

Благодаря этому достижению 34-летний Новак оформил уже второй карьерный «Шлем» и встал в один ряд с австралийцами Родом Лэйвером и Роем Эмерсоном, которым удавалось это сделать до него. На данный момент Джокович является 19-кратным победителем турниров «Большого шлема».