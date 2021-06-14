Матс Виландер: Джокович пугающе хорош

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал победу серба Новака Джоковича в финальном матче «Ролан Гаррос» с греком Стефаносом Циципасом со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

«Я не знаю, что он говорит себе, когда проигрывает 0:2 по сетам. Способен ли он забывать о счёте или же после двух часов игры точно знает, что ему нужно делать? Он демонстрирует правильные удары в нужное время. По ходу матча Джокович выглядел всё свежее. Он так умён, силён и спокоен. В третьем, четвёртом и пятом сетах он выглядел непобедимым.

Новака можно назвать главным фаворитом Уимблдона, он также будет явным претендентом на выигрыш US Open, учитывая его достижения на харде. Джокович выглядит молодым, свежим, он пугающе хорош и мотивирован», — цитирует Виландера Daily Express.