Хачанов и Рублёв не сумели выйти во второй круг турнира в Галле в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не сумели выйти во второй круг турнира категории АТР-500 в Галле (Германия) в парном разряде. В стартовом матче россияне уступили интернациональной паре Феликс Оже-Альяссим (Канада)/Хуберт Хуркач (Польша) со счётом 3:6, 6:4, 5:10. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Хачанов и Рублёв трижды подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов. Оже-Альяссим и Хуркач подали 12 эйсов, дважды ошиблись на подаче и взяли 2 подачи россиян.
За выход в четвертьфинал турнира в Галле Оже-Альяссим и Хуркач сыграют с четвёртыми сеяными — голландской парой Уэс Колхоф/Жан-Жюльен Ройер.
В одиночном разряде Рублёв и Хачанов в матче первого круга сыграют друг с другом. Следующий соперник победителя уже известен, им стал австралиец Джордан Томпсон.
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