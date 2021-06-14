Хачанов и Рублёв не сумели выйти во второй круг турнира в Галле в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не сумели выйти во второй круг турнира категории АТР-500 в Галле (Германия) в парном разряде. В стартовом матче россияне уступили интернациональной паре Феликс Оже-Альяссим (Канада)/Хуберт Хуркач (Польша) со счётом 3:6, 6:4, 5:10. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Хачанов и Рублёв трижды подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов. Оже-Альяссим и Хуркач подали 12 эйсов, дважды ошиблись на подаче и взяли 2 подачи россиян.

За выход в четвертьфинал турнира в Галле Оже-Альяссим и Хуркач сыграют с четвёртыми сеяными — голландской парой Уэс Колхоф/Жан-Жюльен Ройер.

В одиночном разряде Рублёв и Хачанов в матче первого круга сыграют друг с другом. Следующий соперник победителя уже известен, им стал австралиец Джордан Томпсон.