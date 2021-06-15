Финальные матчи Уимблдона пройдут при полных трибунах

Матчи Уимблдонского теннисного турнира в заключительный уик-энд будут проходить при полных трибунах.
«В тесном сотрудничестве с правительством, органами здравоохранения и местными властями рады подтвердить, что в рамках следующего этапа пилотных мероприятий Уимблдон начнётся в понедельник, 28 июня, с 50-процентной загрузкой, а в финальный уик-энд вместимость трибун дойдёт до максимальных 15 тысяч зрителей на Центральном корте.
Это позволит нам осуществить стремление провести лучший Уимблдон, который возможен в нынешних обстоятельствах с учётом здоровья и безопасности всех: наших гостей, участников, сотрудников, СМИ, официальных лиц, местных жителей и партнёров, — что остаётся нашим приоритетом», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте турнира.
Травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон пройдёт в Лондоне с 28 июня по 11 июля.
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