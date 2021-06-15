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Датский теннисист заплатит 1500 евро за гомофобное высказывание во время матча

Датский теннисист заплатит 1500 евро за гомофобное высказывание во время матча
Георгий Сосно
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ATP завершила расследование о гомофобном высказывании 18-летнего датского теннисиста Хольгера Витуса Нёсков Руне во время полуфинального матча челленджера в Бьелле против аргентинца Томаса Этчеверри. Ему назначили штраф в 1500 евро, сообщает TV2.

Оскорбления в адрес аргентинского соперника были выкрикнуты на датском языке, но камера заднего ряда зафиксировала эти слова, и позже они были переведены. Это побудило ATP провести расследование неделю назад.

Пресс-секретарь ATP утверждает, что они включили в свой вердикт то, что Хольгер Руне впоследствии извинился и что у него нет истории штрафов на турнирах подобного уровня.

Встреча Руне и Этчеверри завершилась победой датчанина. В финале челленджера он также оказался сильнее Марко Трунгеллити из Италии.

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