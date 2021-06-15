Аслан Карацев прокомментировал первую в карьере победу в матче ATP-тура на траве
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Россиянин Аслан Карацев прокомментировал первую в своей карьере победу в матче ATP-тура на травяном покрытии. В первом круге турнира в Лондоне он оказался сильнее чилийца Алехандро Табило 3:6, 6:4, 6:2.
«Это совершенно другое покрытие. Первый матч, сложный соперник, левша. Я привык к нему и в конце концов нашел способ справиться с ним. Второй сет был немного сложным, но мне удалось сделать брейк, а в третьем сете он начал играть очень медленно. Я привык к его подаче и принимал всё, что мог. Дальше мне было легче», — цитирует Карацева ATP Tour.
За выход в четвертьфинал турнира в Лондоне Карацев сыграет с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который нанёс поражение испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Новость по темеАслан Карацев вышел во второй круг турнира в Лондоне
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