Аслан Карацев прокомментировал первую в карьере победу в матче ATP-тура на траве

Россиянин Аслан Карацев прокомментировал первую в своей карьере победу в матче ATP-тура на травяном покрытии. В первом круге турнира в Лондоне он оказался сильнее чилийца Алехандро Табило 3:6, 6:4, 6:2.

«Это совершенно другое покрытие. Первый матч, сложный соперник, левша. Я привык к нему и в конце концов нашел способ справиться с ним. Второй сет был немного сложным, но мне удалось сделать брейк, а в третьем сете он начал играть очень медленно. Я привык к его подаче и принимал всё, что мог. Дальше мне было легче», — цитирует Карацева ATP Tour.

За выход в четвертьфинал турнира в Лондоне Карацев сыграет с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который нанёс поражение испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 4:6, 6:3, 6:4.