Александр Бублик обыграл Жереми Шарди в первом круге турнира в Лондоне

Казахстанский теннисист Александр Бублик в матче первого круга турнира в Лондоне в трёх сетах оказался сильнее Жереми Шарди из Франции 6:4, 3:6, 6:3. Матч длился 1 час 43 минуты.
Бублик 24 раза подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Шарди 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
За выход в четвертьфинал Бублик сыграет с Джеком Дрейпером из Великобритании.
В турнире также принимает участие россиянин Аслан Карацев. В первом круге он победил чилийца Алехандро Тибило. Завтра ему предстоит встреча с Кэмероном Норри (Великобритания).
Ежегодный турнир в Лондоне стартовал 14 июня. Финальная встреча назначена на 20 июня. Действующим победителем соревнований является Фелисиано Лопес (Испания).
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