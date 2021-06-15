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Александр Бублик обыграл Жереми Шарди в первом круге турнира в Лондоне

Александр Бублик обыграл Жереми Шарди в первом круге турнира в Лондоне
Георгий Сосно
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Казахстанский теннисист Александр Бублик в матче первого круга турнира в Лондоне в трёх сетах оказался сильнее Жереми Шарди из Франции 6:4, 3:6, 6:3. Матч длился 1 час 43 минуты.

Бублик 24 раза подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Шарди 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в четвертьфинал Бублик сыграет с Джеком Дрейпером из Великобритании.

В турнире также принимает участие россиянин Аслан Карацев. В первом круге он победил чилийца Алехандро Тибило. Завтра ему предстоит встреча с Кэмероном Норри (Великобритания).

Ежегодный турнир в Лондоне стартовал 14 июня. Финальная встреча назначена на 20 июня. Действующим победителем соревнований является Фелисиано Лопес (Испания).

Лондон. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 14:35 МСК
Александр Бублик
39
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Жереми Шарди
59
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
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