Азаренко вышла во второй круг турнира в Берлине, в двух сетах обыграв Петкович

16-я ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко с победы стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия).
В первом круге Азаренко в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продлилась 1 час 48 минут.
Азаренко 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Петкович – 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
В следующем раунде Азаренко сразится с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия) – Мисаки Дои (Япония).
Призовой фонд турнира в Берлине составил более € 456 тыс. Ранее с турнира снялось сразу пять теннисисток уровня топ-20: первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака (2), пятый номер рейтинга, американка Софья Кенин, ещё одна американка Дженнифер Брэйди (14) и представительница Греции Мария Саккари (18).
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