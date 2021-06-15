«Почему здесь такой отскок?» Медведев ругал травяное покрытие в матче со Штруффом

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел сдержать эмоции по ходу матча первого круга на травяном турнире ATP-500 в Галле (Германия). Россиянин в двух сетах проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
Уступив Штруффу в первом сете, Медведев сказал: «Невозможно играть в этот теннис». В стартовом гейме второго сета Даниил посетовал на покрытие. «Почему здесь такой отскок?» — возмутился Медведев, использовав нецензурные выражения.
При счёте 1:3 в пользу соперника Медведев бросил ракетку на корт, за что получил предупреждение от судьи на вышке. После чего он не сумел реализовать 2 брейк-пойнта. Проигрывая 1:4, Медведев сказал жене, которая находилась в ложе: «Это самый «плохой» матч в моей жизни». После завершения игры Медведев кинул ракетку на корт.
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