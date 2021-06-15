Видеообзор противостояния Рублёва и Хачанова в первом круге турнира в Галле

7-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу на старте турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Для Рублёва это 30-й выигранный матч в текущем сезоне, он стал вторым теннисистом в туре, которому удалось достигнуть такой отметки.

В матче первого круга Рублёв (4) столкнулся с соотечественником Кареном Хачановым. Для победы Андрею потребовалось 2 сета и 1 час 22 минуты. Итоговый счёт встречи – 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Рублёва.

Рублёв за всю игру сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из трёх. Хачанов записал на свой счёт восемь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку и не заработав ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде Рублёв сразится с представителем Австралии Джорданом Томпсоном.